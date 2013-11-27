Kaşık Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Domates ve salatalığı soyup, ince kıydıktan sonra servis tabağına alın. Üzerine ince kıyılmış sivri biber, soğan, maydanoz ve nane ilave edip, harmanlayın. Kıyılmış badem serpin. Küçük bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırıp, salatanın üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.