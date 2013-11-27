Kaşık Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet domates
1 adet salatalık
2 adet sivri biber
1 adet küçük boy soğan
3 dal maydanoz
3 dal nane
3 çorba kaşığı kıyılmış badem
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çorba kaşığı limon suyu
1 çorba kaşığı nar ekşisi
Tuz
YAPILIŞI
Domates ve salatalığı soyup, ince kıydıktan sonra servis tabağına alın. Üzerine ince kıyılmış sivri biber, soğan, maydanoz ve nane ilave edip, harmanlayın. Kıyılmış badem serpin. Küçük bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırıp, salatanın üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.