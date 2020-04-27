DETAYLI ARA
Sofra Salatalar Kaşık salatası

Kaşık salatası

Kaşık salatası
  • 2 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet domates



1 adet salatalık



2 adet sivri biber



1 adet küçük boy soğan



Üçer dal maydanoz ve nane



3 yemek kaşığı kıyılmış badem



Yarım çay bardağı zeytinyağı



1 yemek kaşığı limon suyu



1 yemek kaşığı nar ekşisi, tuz


YAPILIŞI

Domates ve salatalığı soyup kıydıktan sonra servis tabağına alın. Üzerine kıyılmış sivri biber, soğan, maydanoz ve nane ilave edip harmanlayın. Kıyılmış badem serpin. Küçük bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırıp, salatanın üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Lor peynirli ve cevizli mercimek salatası
Lor peynirli ve cevizli mercimek salatası
Izgara sebzeli salata
Izgara sebzeli salata
Semizotlu kinoa salatası
Semizotlu kinoa salatası
Renkli erişteli salata tarifi
Renkli erişteli salata tarifi
Yumurtalı havuç salatası
Yumurtalı havuç salatası
Narlı ıspanak salatası
Narlı ıspanak salatası
Nar salatası tarifi
Nar salatası tarifi
Patlıcanlı nohut salatası tarifi
Patlıcanlı nohut salatası tarifi

Yemek Kategorileri

SON DAKİKA