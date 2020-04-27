Kaşık salatası

3 adet domates
1 adet salatalık
2 adet sivri biber
1 adet küçük boy soğan
Üçer dal maydanoz ve nane
3 yemek kaşığı kıyılmış badem
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı nar ekşisi, tuz
Domates ve salatalığı soyup kıydıktan sonra servis tabağına alın. Üzerine kıyılmış sivri biber, soğan, maydanoz ve nane ilave edip harmanlayın. Kıyılmış badem serpin. Küçük bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırıp, salatanın üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.