Kaşık salatası

Domates ve salatalığı soyup kıydıktan sonra servis tabağına alın. Üzerine kıyılmış sivri biber, soğan, maydanoz ve nane ilave edip harmanlayın. Kıyılmış badem serpin. Küçük bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırıp, salatanın üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.