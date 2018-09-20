Kavanoz Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 çorba kaşığı haşlanmış karabuğday
70-80 gram tel peynir veya beyaz peynir
2-3 yaprak marul
5-6 dal maydanoz
5-6 dal dereotu
5-6 dal nane
1 adet salatalık
3 çorba kaşığı rendelenmiş mor lahana
1-2 adet kiraz domates
3 adet ceviz içi
SOS İÇİN:
1 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı limon suyu
1 tutam tuz
YAPILIŞI
Haşladığınız karabuğdayları kaşık yardımıyla geniş ağızlı bir kavanozun dibine yerleştirin. Sos malzemesini karıştırıp karabuğdayın üzerine dökün. Ardından peyniri yerleştirin. Yeşillikleri yıkayıp kuruttuktan sonra elinizle parçalara ayırın ve kavanoza yerleştirin. Üzerine dilimlenmiş salatalık, rendelenmiş mor lahana, ikiye kesilmiş domates ve ceviz koyup kapağını kapatın ve buzdolabına kaldırın. Kullanacağınız zaman kavanozu bir servis tabağına ters çevirin, isteğe göre tuz ve baharat ekleyin.