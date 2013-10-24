Kekikli Zeytin Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10-12 dal kekik
Yarım kg biberli zeytin
10 adet kornişon turşu
5-6 adet küçük boy sivri biber
1 adet havuç
2 diş sarımsak
Sos için: Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çorba kaşığı domates salçası
1 çorba kaşığı biber salçası
Yarım su bardağı su
YAPILIŞI
Biberli zeytin, kornişon turşu ve sivri biberi ince halkalar halinde doğrayıp geniş bir kaba alın. Havucu temizleyip çok küçük küp şeklinde doğrayın. Kekiği iri, sarımsağı ince kıyın. Havuç, kekik ve sarımsağı zeytinin üzerine ilave edip harmanlayın. Zeytinyağını kızdırıp domates ve biber salçasını kavurun. Üzerine suyu ekleyip kaynayana dek pişirin. Soğuduktan sonra zeytin salatasının üzerine gezdirip karıştırın. Buzdolabında birkaç saat bekletip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Biberli zeytin oldukça tuzlu olduğu için, tadına bakmadan tuz eklemeyin.