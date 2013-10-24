Kekikli Zeytin Salatası

Biberli zeytin, kornişon turşu ve sivri biberi ince halkalar halinde doğrayıp geniş bir kaba alın. Havucu temizleyip çok küçük küp şeklinde doğrayın. Kekiği iri, sarımsağı ince kıyın. Havuç, kekik ve sarımsağı zeytinin üzerine ilave edip harmanlayın. Zeytinyağını kızdırıp domates ve biber salçasını kavurun. Üzerine suyu ekleyip kaynayana dek pişirin. Soğuduktan sonra zeytin salatasının üzerine gezdirip karıştırın. Buzdolabında birkaç saat bekletip servis yapın.