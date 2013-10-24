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Kekikli Zeytin Salatası

Kekikli Zeytin Salatası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10-12 dal kekik

Yarım kg biberli zeytin

10 adet kornişon turşu

5-6 adet küçük boy sivri biber

1 adet havuç

2 diş sarımsak



Sos için: Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı su


YAPILIŞI

Biberli zeytin, kornişon turşu ve sivri biberi ince halkalar halinde doğrayıp geniş bir kaba alın. Havucu temizleyip çok küçük küp şeklinde doğrayın. Kekiği iri, sarımsağı ince kıyın. Havuç, kekik ve sarımsağı zeytinin üzerine ilave edip harmanlayın. Zeytinyağını kızdırıp domates ve biber salçasını kavurun. Üzerine suyu ekleyip kaynayana dek pişirin. Soğuduktan sonra zeytin salatasının üzerine gezdirip karıştırın. Buzdolabında birkaç saat bekletip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Biberli zeytin oldukça tuzlu olduğu için, tadına bakmadan tuz eklemeyin.
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