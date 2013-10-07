Kereviz Çanağında Deniz Börülcesi Salatası

2-3 dakika bekletin. Süzdükten sonra içindeki kılçığı çekip, çıkarın. Bir tavaya yarım çay bardağı zeytinyağı koyun ve ince dilimlenmiş havuç ile kırmızı biberi kısık ateşte 10 dakika soteleyin. Soğuduktan sonra içine kalan 1 çay bardağı nar sirkesi, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 adet limonun suyu ve tuzu koyup, karıştırın. Kerevizlerin içine bu harcı paylaştırın ve buzdolabında 1 saat dinlendirin. Dilimlenmiş limonla birlikte süsleyip, servis yapın.

Kerevizlerin kabuğunu soyun ve ortadan ikiye kesip, içlerini oyun. Kerevizleri, 1 adet limonun suyu ve 3 su bardağı su ile birlikte 15 dakika haşlayıp, süzün. Deniz börülcesini yıkayın ve yarım çay bardağı vişne sirkesi ve 5 su bardağı su ile birlikte 15 dakika haşlayıp, süzün. Soğuk suya koyup,