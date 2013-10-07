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Kereviz Çanağında Deniz Börülcesi Salatası

Kereviz Çanağında Deniz Börülcesi Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2'şer adet kereviz ve limon

Yeteri kadar su

400 gram deniz börülcesi

Bir buçuk çay bardağı vişne sirkesi

1 çay bardağı zeytinyağı

1'er adet havuç ve kırmızı biber,

tuz

Süslemek için: Limon dilimleri

YAPILIŞI

Kerevizlerin kabuğunu soyun ve ortadan ikiye kesip, içlerini oyun. Kerevizleri, 1 adet limonun suyu ve 3 su bardağı su ile birlikte 15 dakika haşlayıp, süzün. Deniz börülcesini yıkayın ve yarım çay bardağı vişne sirkesi ve 5 su bardağı su ile birlikte 15 dakika haşlayıp, süzün. Soğuk suya koyup,
2-3 dakika bekletin. Süzdükten sonra içindeki kılçığı çekip, çıkarın. Bir tavaya yarım çay bardağı zeytinyağı koyun ve ince dilimlenmiş havuç ile kırmızı biberi kısık ateşte 10 dakika soteleyin. Soğuduktan sonra içine kalan 1 çay bardağı nar sirkesi, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 adet limonun suyu ve tuzu koyup, karıştırın. Kerevizlerin içine bu harcı paylaştırın ve buzdolabında 1 saat dinlendirin. Dilimlenmiş limonla birlikte süsleyip, servis yapın.
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