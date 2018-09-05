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Sofra / Salatalar / Kionalı Caprese Salatası

Kionalı Caprese Salatası

Kionalı Caprese Salatası
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı beyaz kinoa

2 su bardağı su

200 gram mini top mozarella

15-20 adet kiraz domates

1/2 demet fesleğen

3-4 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz

YAPILIŞI

Kinoayı orta boy bir tencereye alın. Üstüne su ilave ederek orta ateşte suyunu çekip yumuşayıncaya kadar pişirin. Diğer taraftan domatesleri ikiye kesin ve fesleğeni yapraklarına ayırın. İri yaprakları isteğe göre ince kıyın. Pişen kinoayı soğutun ve derin bir karıştırma kasesine alın. Üzerine mozzarella, domates, fesleğen, zeytinyağı ve tuz ekleyerek iyice karıştırın ve servis yapın.
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