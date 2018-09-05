Kionalı Caprese Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı beyaz kinoa
2 su bardağı su
200 gram mini top mozarella
15-20 adet kiraz domates
1/2 demet fesleğen
3-4 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz
YAPILIŞI
Kinoayı orta boy bir tencereye alın. Üstüne su ilave ederek orta ateşte suyunu çekip yumuşayıncaya kadar pişirin. Diğer taraftan domatesleri ikiye kesin ve fesleğeni yapraklarına ayırın. İri yaprakları isteğe göre ince kıyın. Pişen kinoayı soğutun ve derin bir karıştırma kasesine alın. Üzerine mozzarella, domates, fesleğen, zeytinyağı ve tuz ekleyerek iyice karıştırın ve servis yapın.