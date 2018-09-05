Kionalı Caprese Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kinoayı orta boy bir tencereye alın. Üstüne su ilave ederek orta ateşte suyunu çekip yumuşayıncaya kadar pişirin. Diğer taraftan domatesleri ikiye kesin ve fesleğeni yapraklarına ayırın. İri yaprakları isteğe göre ince kıyın. Pişen kinoayı soğutun ve derin bir karıştırma kasesine alın. Üzerine mozzarella, domates, fesleğen, zeytinyağı ve tuz ekleyerek iyice karıştırın ve servis yapın.