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Sofra / Salatalar / Kısır

Kısır

Kısır
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı köftelik bulgur

1 adet soğan

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı domates salçası

3 adet taze soğan

5 dal maydanoz

1 adet büyük boy domates

2 çorba kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

3 çorba kaşığı kuru nane

tuz


YAPILIŞI

Bulguru tencereye alın, üzerini geçecek kadar kaynar suyla ıslatıp kapağı kapalı olarak bekletin. Küp doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Pembeleşince salçayı ilave edip 1 dakika daha kavurun. Suyunu çeken bulgurun üzerine ekleyip karıştırın. Doğranmış taze soğan, kıyılmış maydanoz, domates ve nar ekşisini ilave edin. Baharatları katıp karıştırın. Arzunuza göre süsleyerek servis yapın.
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