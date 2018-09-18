Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı köftelik bulgur
1 adet soğan
4 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı domates salçası
3 adet taze soğan
5 dal maydanoz
1 adet büyük boy domates
2 çorba kaşığı nar ekşisi
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
3 çorba kaşığı kuru nane
tuz
YAPILIŞI
Bulguru tencereye alın, üzerini geçecek kadar kaynar suyla ıslatıp kapağı kapalı olarak bekletin. Küp doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Pembeleşince salçayı ilave edip 1 dakika daha kavurun. Suyunu çeken bulgurun üzerine ekleyip karıştırın. Doğranmış taze soğan, kıyılmış maydanoz, domates ve nar ekşisini ilave edin. Baharatları katıp karıştırın. Arzunuza göre süsleyerek servis yapın.