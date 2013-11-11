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Sofra / Salatalar / Kızılcıklı Karides Salatası

Kızılcıklı Karides Salatası

Kızılcıklı Karides Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı çekirdekleri ayıklanmış kızılcık

150 gram cimcim karides

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pulbiber

1 demet roka

3-4 adet kiraz domates

3-4 dilim kaşar peyniri

Yeteri kadar tuz

Kızılcık sos için:

Yarım su bardağı çekirdekleri ayıklanmış kızılcık

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı sirke

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

KIZILCIK sos için kızılcığı blenderden geçirin. Zeytinyağı, sirke, karabiber ve tuz ekleyip yeniden blenderden geçirin ve kenara alın. Karidesleri zeytinyağında soteleyin. Pulbiber ve tuz ekleyip karıştırın. Derin bir kaseye kızılcık, karides, roka, dilimlenmiş kiraz domates ve kaşar peynirini alın. Harmanlayıp, tuzunu ayarlayın. Üzerine kızılcık sos gezdirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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