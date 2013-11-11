Kızılcıklı Karides Salatası

Sofra Tarifi

Yarım su bardağı çekirdekleri ayıklanmış kızılcık 150 gram cimcim karides 1 çorba kaşığı zeytinyağı 1 çay kaşığı pulbiber 1 demet roka 3-4 adet kiraz domates 3-4 dilim kaşar peyniri Yeteri kadar tuz Kızılcık sos için: Yarım su bardağı çekirdekleri ayıklanmış kızılcık Yarım çay bardağı zeytinyağı 1 çorba kaşığı sirke Tuz Karabiber

YAPILIŞI

KIZILCIK sos için kızılcığı blenderden geçirin. Zeytinyağı, sirke, karabiber ve tuz ekleyip yeniden blenderden geçirin ve kenara alın. Karidesleri zeytinyağında soteleyin. Pulbiber ve tuz ekleyip karıştırın. Derin bir kaseye kızılcık, karides, roka, dilimlenmiş kiraz domates ve kaşar peynirini alın. Harmanlayıp, tuzunu ayarlayın. Üzerine kızılcık sos gezdirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.