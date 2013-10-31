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Sofra / Salatalar / Köy Ekmekli Salata

Köy Ekmekli Salata

Köy Ekmekli Salata
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Diyet, Vejetaryen
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 dilim köy ekmeği

Yarım demet maydanoz

1 demet kuzu kulağı

5-6 dal nane

1 adet orta boy havuç

1 adet küçük boy domates



Sos için:

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı nar ekşisi

Yarım limonun suyu

tuz

YAPILIŞI

Köy ekmeğinin kabuk kısımlarını alın ve içini zar şeklinde doğrayın. Maydanoz, sapları ayıklanıp iri parçalara ayrılmış kuzu kulağı, nane, halka doğranmış havuç ve dilimlenmiş domatesi salata kasesine alıp, harmanlayın. Üzerine doğranmış ekmek ekleyin. Sos için zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve tuzu derin bir kapta karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin.
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