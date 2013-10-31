Köy Ekmekli Salata

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 dilim köy ekmeği
Yarım demet maydanoz
1 demet kuzu kulağı
5-6 dal nane
1 adet orta boy havuç
1 adet küçük boy domates
Sos için:
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı nar ekşisi
Yarım limonun suyu
tuz
YAPILIŞI
Köy ekmeğinin kabuk kısımlarını alın ve içini zar şeklinde doğrayın. Maydanoz, sapları ayıklanıp iri parçalara ayrılmış kuzu kulağı, nane, halka doğranmış havuç ve dilimlenmiş domatesi salata kasesine alıp, harmanlayın. Üzerine doğranmış ekmek ekleyin. Sos için zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve tuzu derin bir kapta karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin.