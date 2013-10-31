Köy Ekmekli Salata

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Köy ekmeğinin kabuk kısımlarını alın ve içini zar şeklinde doğrayın. Maydanoz, sapları ayıklanıp iri parçalara ayrılmış kuzu kulağı, nane, halka doğranmış havuç ve dilimlenmiş domatesi salata kasesine alıp, harmanlayın. Üzerine doğranmış ekmek ekleyin. Sos için zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve tuzu derin bir kapta karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin.