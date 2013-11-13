Közlenmiş Biberli Nohut Salatası

Közlenmiş kırmızı biber ve sivri biberin kabuklarını soyup, kuşbaşı doğrayın. Nohudu servis tabağına alıp, içine kırmızı biber, sivri biber, yarım ay şeklinde doğranmış soğan ve kıyılmış sarmısağı ilave edip, harmanlayın. Üzerine kişniş, pulbiber ve kimyon ekleyip, karıştırın. Zeytinyağı, nar ekşisi, sirke ve tuzu ayrı bir kapta karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin.