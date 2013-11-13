Közlenmiş Biberli Nohut Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet közlenmiş kırmızı biber
5 adet közlenmiş sivri biber
Bir buçuk su bardağı haşlanmış nohut
1 adet büyük boy soğan
3 diş sarmısak
1 çay kaşığı kişniş
1 çay kaşığı pulbiber
Yarım çay kaşığı kimyon
Yarım çay bardağı zeytinyağı
5 çorba kaşığı nar ekşisi
4 çorba kaşığı sirke
Tuz
YAPILIŞI
Közlenmiş kırmızı biber ve sivri biberin kabuklarını soyup, kuşbaşı doğrayın. Nohudu servis tabağına alıp, içine kırmızı biber, sivri biber, yarım ay şeklinde doğranmış soğan ve kıyılmış sarmısağı ilave edip, harmanlayın. Üzerine kişniş, pulbiber ve kimyon ekleyip, karıştırın. Zeytinyağı, nar ekşisi, sirke ve tuzu ayrı bir kapta karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin.