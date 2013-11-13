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Sofra / Salatalar / Közlenmiş Biberli Nohut Salatası

Közlenmiş Biberli Nohut Salatası

Közlenmiş Biberli Nohut Salatası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
  • Vejetaryen
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet közlenmiş kırmızı biber

5 adet közlenmiş sivri biber

Bir buçuk su bardağı haşlanmış nohut

1 adet büyük boy soğan

3 diş sarmısak

1 çay kaşığı kişniş

1 çay kaşığı pulbiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay bardağı zeytinyağı

5 çorba kaşığı nar ekşisi

4 çorba kaşığı sirke

Tuz

YAPILIŞI

Közlenmiş kırmızı biber ve sivri biberin kabuklarını soyup, kuşbaşı doğrayın. Nohudu servis tabağına alıp, içine kırmızı biber, sivri biber, yarım ay şeklinde doğranmış soğan ve kıyılmış sarmısağı ilave edip, harmanlayın. Üzerine kişniş, pulbiber ve kimyon ekleyip, karıştırın. Zeytinyağı, nar ekşisi, sirke ve tuzu ayrı bir kapta karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin.
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