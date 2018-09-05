Kuru Üzümlü Ispanak Kökü

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Zeytinyağını tencereye alıp, üzerine yemeklik doğranmış soğan ilave edin ve rengi dönene dek kavurun. Jülyen doğranmış biber ekleyip sotelemeye devam edin. Yıkanıp suyu süzülmüş pirinç, kesme şeker, tuz ve küp doğranmış domates ilave edip bir iki karıştırın. Yıkanıp ayıklanmış ıspanak köklerini ve kuru üzümü ekleyin. Suyunu ayarlayıp, tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte pirinç yumuşayana dek pişirin. Servis tabağına alıp, üzerine limon suyu gezdirin ve soğuk olarak servis yapın.