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Kuru Üzümlü Ispanak Kökü

Kuru Üzümlü Ispanak Kökü
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram ıspanağın kökleri

5 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

1 adet kırmızı biber

1 çorba kaşığı kırık pirinç

2 adet kesme şeker

1 adet küçük boy domates

1 çay bardağı kuru üzüm

2 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz



ÜZERİ İÇİN: 1/2 limonun suyu

YAPILIŞI

Zeytinyağını tencereye alıp, üzerine yemeklik doğranmış soğan ilave edin ve rengi dönene dek kavurun. Jülyen doğranmış biber ekleyip sotelemeye devam edin. Yıkanıp suyu süzülmüş pirinç, kesme şeker, tuz ve küp doğranmış domates ilave edip bir iki karıştırın. Yıkanıp ayıklanmış ıspanak köklerini ve kuru üzümü ekleyin. Suyunu ayarlayıp, tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte pirinç yumuşayana dek pişirin. Servis tabağına alıp, üzerine limon suyu gezdirin ve soğuk olarak servis yapın.
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