Kuşkonmazlı Humus

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir gece önceden suda bekletilmiş nohudu, karbonat ilavesi ile düdüklü tencerede 20-25 dakika haşlayın. Haşladığınız nohudu kabuklarından ayırın. Derin bir tencereye su koyup kuşkonmazları hafifçe yumuşayana dek haşlayın. Haşlanan kuşkonmazları soğuk su dolu bir kaba alın. Mutfak robotuna nohut, kuşkonmaz ve suyu koyup pürüzsüz bir kıvam alıncaya değin çekin. Tahin, zeytinyağı, limon suyu, sarmısak, tuz ve kimyon ekleyerek bir-iki kere daha çekin. Hazırladığınız karışımı servis tabağına alın ve yayın. 3 Sos tavasına alıp kızdırdığınız zeytinyağına toz kırmızıbiber ekleyerek hafifçe kavurun. Ateşten indirin ve humusun üzerine gezdirin. Haşlanmış nohut ve kuşkonmaz ile süsleyerek servis yapın.