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Sofra / Salatalar / Kuşkonmazlı Humus

Kuşkonmazlı Humus

Kuşkonmazlı Humus
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4-5 adet kuşkonmaz

2 su bardağı nohut

1 çay kaşığı karbonat

1/2 çay bardağı su

1/2 su bardağı tahin

1 çay bardağı zeytinyağı

2 çorba kaşığı limon suyu

3-4 diş sarımsak

tuz, kimyon



ÜZERI İÇİN:

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

1-2 adet haşlanmış kuşkonmaz

8-10 adet haşlanmış nohut


YAPILIŞI

Bir gece önceden suda bekletilmiş nohudu, karbonat ilavesi ile düdüklü tencerede 20-25 dakika haşlayın. Haşladığınız nohudu kabuklarından ayırın. Derin bir tencereye su koyup kuşkonmazları hafifçe yumuşayana dek haşlayın. Haşlanan kuşkonmazları soğuk su dolu bir kaba alın. Mutfak robotuna nohut, kuşkonmaz ve suyu koyup pürüzsüz bir kıvam alıncaya değin çekin. Tahin, zeytinyağı, limon suyu, sarmısak, tuz ve kimyon ekleyerek bir-iki kere daha çekin. Hazırladığınız karışımı servis tabağına alın ve yayın. 3 Sos tavasına alıp kızdırdığınız zeytinyağına toz kırmızıbiber ekleyerek hafifçe kavurun. Ateşten indirin ve humusun üzerine gezdirin. Haşlanmış nohut ve kuşkonmaz ile süsleyerek servis yapın.
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