Kuskus Salatası

Sofra Tarifi

1 paket kuskus 3 çorba kaşığı süzme yoğurt 1 çorba kaşığı yoğurt 2 çorba kaşığı mayonez Yarım demet dereotu 3 diş sarmısak 1 çorba kaşığı susam Yarım çorba kaşığı sıvıyağ Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Kuskusu haşlayın. Fazla suyunu süzüp, ılınmaya bırakın. Süzme yoğurt, yoğurt, mayonez, kıyılmış dereotu, dövülmüş sarmısak ve tuz ilave edip karıştırın. Dilediğiniz şekildeki bir kabı streç filmle kaplayın. Kuskusu yerleştirip, buzdolabında 1-2 saat dinlendirin. Servis tabağına ters çevirip çıkarın. Susamı sıvıyağda kavurup salatanın üzerine gezdirin. Soğuk olarak servis yapın.