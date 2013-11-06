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Kuskus Salatası

Kuskus Salatası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket kuskus

3 çorba kaşığı süzme yoğurt

1 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı mayonez

Yarım demet dereotu

3 diş sarmısak

1 çorba kaşığı susam

Yarım çorba kaşığı sıvıyağ

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Kuskusu haşlayın. Fazla suyunu süzüp, ılınmaya bırakın. Süzme yoğurt, yoğurt, mayonez, kıyılmış dereotu, dövülmüş sarmısak ve tuz ilave edip karıştırın. Dilediğiniz şekildeki bir kabı streç filmle kaplayın. Kuskusu yerleştirip, buzdolabında 1-2 saat dinlendirin. Servis tabağına ters çevirip çıkarın. Susamı sıvıyağda kavurup salatanın üzerine gezdirin. Soğuk olarak servis yapın.
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