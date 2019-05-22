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Sofra / Salatalar / Lorlu Kurutulmuş Sebze Salatası

Lorlu Kurutulmuş Sebze Salatası

Lorlu Kurutulmuş Sebze Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6'şar adet kuru patlıcan

kırmızı biber ve kabak

10 adet kuru domates,

yeteri kadar sıcak su

100 gram kuru yabanmersini,

100 gram ceviz

2 diş dövülmüş sarmısak,

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1'er çay kaşığı tuz ve pulbiber,

100 gram lor peyniri


YAPILIŞI

Kurutulmuş sebzelerin hepsini sıcak suda 3-4 dakika kadar bekletin. İyice yumuşadıktan sonra jülyen şeklinde doğrayıp derin bir kabın içerisinde karıştırın. Yaban merisini ve iri parçalara ayrılmış ceviz ekleyin. Sarmısak, zeytinyağı, tuz ve pul biberi başka bir kapta karıştırıp salataya katın. En son üzerini lor peyniriyle süsleyerek servis edin.

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