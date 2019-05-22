Lorlu Kurutulmuş Sebze Salatası

Kurutulmuş sebzelerin hepsini sıcak suda 3-4 dakika kadar bekletin. İyice yumuşadıktan sonra jülyen şeklinde doğrayıp derin bir kabın içerisinde karıştırın. Yaban merisini ve iri parçalara ayrılmış ceviz ekleyin. Sarmısak, zeytinyağı, tuz ve pul biberi başka bir kapta karıştırıp salataya katın. En son üzerini lor peyniriyle süsleyerek servis edin.