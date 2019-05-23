Lorlu Salata

Tüm sebze ve meyveleri yıkayıp kurulayın. Marulu irice doğrayıp servis tabağına alın. Üzerine kıyılmış maydanoz, ince halkalar halinde doğranmış salatalık, turp ve havucu ekleyin. Jülyen doğranmış soğan ve kırmızı biberi katın. Greyfurtu temizleyip arzunuza göre dilimleyin ve üzerine ekleyin. Sos için limon suyu, greyfurt suyu, zeytinyağı ve tuzu karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Ardından lor ekleyin. Çörekotu ve ceviz serperek servis yapın