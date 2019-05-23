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Sofra / Salatalar / Lorlu Salata

Lorlu Salata

Lorlu Salata
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram tuzlu lor,

1 adet kıvırcık marul

2 adet salatalık,

4-5 adet bebek turp

1'er adet havuç, kırmızı biber ve greyfurt

1 adet küçük boy kırmızı soğan,

8 dal maydanoz



Sosu için

1 adet limon,

yarım greyfurtun suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz

7-8 adet ceviz, bir tutam çörekotu


YAPILIŞI

Tüm sebze ve meyveleri yıkayıp kurulayın. Marulu irice doğrayıp servis tabağına alın. Üzerine kıyılmış maydanoz, ince halkalar halinde doğranmış salatalık, turp ve havucu ekleyin. Jülyen doğranmış soğan ve kırmızı biberi katın. Greyfurtu temizleyip arzunuza göre dilimleyin ve üzerine ekleyin. Sos için limon suyu, greyfurt suyu, zeytinyağı ve tuzu karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Ardından lor ekleyin. Çörekotu ve ceviz serperek servis yapın

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