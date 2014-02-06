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Sofra / Salatalar / Mantar Salatası

Mantar Salatası

Mantar Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram mantar

1 adet haşlanmış havuç

2 adet kırmızı salçalık biber (haşlanmış)

3 çorba kaşığı mısır konservesi

4-5 adet kornişon turşu

15-20 adet yeşil zeytin

2 dilim salam

1/4 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz

karabiber

Birkaç dal dereotu

YAPILIŞI

Limonlu suyla haşladığımız mantarları ince ince dilimleyelim. Haşlanmış havucu şeritler halinde (jülyen) doğrayalım. Haşlanmış salçalık biberleri de aynı şekilde doğrayıp, havuçla birlikte bir kaba aktaralım. İçine 3 çorba kaşığı mısır konservesini, arzuya göre dilimlenmiş turşuyu ekleyelim. Zeytinleri ve şerit gibi dilimlenmiş salamları da ekleyelim. Bir kapta zeytinyağını, limon suyunu, tuz ve karabiberi çırparak karıştıralım. Bu sosu salatanın üzerine gezdirip, malzemeleri harmanlayalım. Üzerine dereotu dalları serperek servis yapalım.

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