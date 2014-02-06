Mantar Salatası

Limonlu suyla haşladığımız mantarları ince ince dilimleyelim. Haşlanmış havucu şeritler halinde (jülyen) doğrayalım. Haşlanmış salçalık biberleri de aynı şekilde doğrayıp, havuçla birlikte bir kaba aktaralım. İçine 3 çorba kaşığı mısır konservesini, arzuya göre dilimlenmiş turşuyu ekleyelim. Zeytinleri ve şerit gibi dilimlenmiş salamları da ekleyelim. Bir kapta zeytinyağını, limon suyunu, tuz ve karabiberi çırparak karıştıralım. Bu sosu salatanın üzerine gezdirip, malzemeleri harmanlayalım. Üzerine dereotu dalları serperek servis yapalım.