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Mantar Sote

Mantar Sote
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg mantar

1 adet soğan

3 diş sarmısak

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet kırmızı biber

2 adet dolmalık biber

Tuz, kimyon, karabiber

YAPILIŞI

Soğanı jülyen şeklinde doğrayın. Kıyılmış sarmısakla birlikte tavaya alın ve zeytinyağını ilave edip, 1-2 dakika soteleyin. Jülyen doğranmış kırmızı biber ve dolmalık biberi de ilave edip, birkaç kez çevirin. Mantarın zarını soyun ve sildikten sonra dilimleyin. Biberli karışıma ekleyin ve mantar suyunu salıp çekene kadar sotelemeye devam edin. Tuz, kimyon ve karabiber ekleyip, ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.
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