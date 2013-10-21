Meksika Fasulyesi Salatası

Fasulyeyi salata kasesine alın. İçine verev doğranmış taze soğan, kıyılmış maydanoz, halka doğranmış sivri biber ve ortadan ikiye kesilmiş kiraz domatesleri katın. Sos için bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırıp, salataya gezdirin. Tüm malzemeyi şöyle bir karıştırdıktan sonra servis yapın.