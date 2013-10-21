Meksika Fasulyesi Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı konserve
Meksika fasulyesi
4 dal taze soğan
Yarım demet
maydanoz
2 adet sivri biber
8-10 adet kiraz
domates
Sos için: Yarım çay
bardağı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
1 çorba kaşığı nar ekşisi
Tuz
YAPILIŞI
Fasulyeyi salata kasesine alın. İçine verev doğranmış taze soğan, kıyılmış maydanoz, halka doğranmış sivri biber ve ortadan ikiye kesilmiş kiraz domatesleri katın. Sos için bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırıp, salataya gezdirin. Tüm malzemeyi şöyle bir karıştırdıktan sonra servis yapın.