DETAYLI ARA
Sofra / Salatalar / Meksika Fasulyesi Salatası

Meksika Fasulyesi Salatası

Meksika Fasulyesi Salatası
  • 98 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı konserve

Meksika fasulyesi

4 dal taze soğan

Yarım demet

maydanoz

2 adet sivri biber

8-10 adet kiraz

domates



Sos için: Yarım çay

bardağı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 çorba kaşığı nar ekşisi

Tuz

YAPILIŞI

Fasulyeyi salata kasesine alın. İçine verev doğranmış taze soğan, kıyılmış maydanoz, halka doğranmış sivri biber ve ortadan ikiye kesilmiş kiraz domatesleri katın. Sos için bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırıp, salataya gezdirin. Tüm malzemeyi şöyle bir karıştırdıktan sonra servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Zeytinli Buğday Salatası
Zeytinli Buğday Salatası
Hurmalı Keçi Peynirli Kinoa Salatası
Hurmalı Keçi Peynirli Kinoa Salatası
Enginar Salatası
Enginar Salatası
Havuçlu Kuskus
Havuçlu Kuskus
Kurufasulye Salatası
Kurufasulye Salatası
Hardallı Elmalı Kereviz Salatası
Hardallı Elmalı Kereviz Salatası
Tabule
Tabule
Cevizli Beyaz Hindiba Salatası
Cevizli Beyaz Hindiba Salatası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN