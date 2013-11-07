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Sofra / Salatalar / Mercimekli Peynir Salatası

Mercimekli Peynir Salatası

Mercimekli Peynir Salatası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

6-7 dal biberiye

1 adet soğan2-3 adet çubuk tarçın

2 diş sarmısak

350 gram keçi peyniri

1 demet semizotu

6-8 adet kiraz domates

1 demet dereotu



Sos için:

1 adet limon

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım tatlı kaşığı taze kekik

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Derin bir tencereye mercimek, biberiye, bütün soğan, tarçın ve sarmısağı alıp, üzerini 4-5 parmak geçecek kadar su ekleyin. Mercimek yumuşayana dek pişirin. Fazla suyunu süzüp kenara alın. Ayrı bir yerde ufalanmış keçi peyniri, kıyılmış semizotu, kiraz domates ve kıyılmış dereotunu harmanlayın. Mercimeğin içinden çubuk tarçınları alıp, peynirli karışıma ilave edin. Karıştırıp servis tabağına alın. Sos için limon suyu, zeytinyağı, kekik ve tuzu iyice çırpın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
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