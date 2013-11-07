Mercimekli Peynir Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir tencereye mercimek, biberiye, bütün soğan, tarçın ve sarmısağı alıp, üzerini 4-5 parmak geçecek kadar su ekleyin. Mercimek yumuşayana dek pişirin. Fazla suyunu süzüp kenara alın. Ayrı bir yerde ufalanmış keçi peyniri, kıyılmış semizotu, kiraz domates ve kıyılmış dereotunu harmanlayın. Mercimeğin içinden çubuk tarçınları alıp, peynirli karışıma ilave edin. Karıştırıp servis tabağına alın. Sos için limon suyu, zeytinyağı, kekik ve tuzu iyice çırpın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.