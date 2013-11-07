Mercimekli Peynir Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı yeşil mercimek
6-7 dal biberiye
1 adet soğan2-3 adet çubuk tarçın
2 diş sarmısak
350 gram keçi peyniri
1 demet semizotu
6-8 adet kiraz domates
1 demet dereotu
Sos için:
1 adet limon
1 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım tatlı kaşığı taze kekik
Yeteri kadar tuz
YAPILIŞI
Derin bir tencereye mercimek, biberiye, bütün soğan, tarçın ve sarmısağı alıp, üzerini 4-5 parmak geçecek kadar su ekleyin. Mercimek yumuşayana dek pişirin. Fazla suyunu süzüp kenara alın. Ayrı bir yerde ufalanmış keçi peyniri, kıyılmış semizotu, kiraz domates ve kıyılmış dereotunu harmanlayın. Mercimeğin içinden çubuk tarçınları alıp, peynirli karışıma ilave edin. Karıştırıp servis tabağına alın. Sos için limon suyu, zeytinyağı, kekik ve tuzu iyice çırpın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.