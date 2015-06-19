Mercimekli Salata

Sofra Tarifi

Ayıklanmış sebzeleri sirkeli suda 15 dakika bekletin ve iyice kurulayın. Roka, marul ve maydanozu vitamin kaybı olmaması için elinizle iri parçalar halinde koparın veya seramik bir bıçakla doğrayıp servis tabağına alın. Kıyılmış taze soğanı ekleyin. Ayrı bir kapta yeşil mercimek, küp doğranmış domates ve peyniri karıştırın. Servis tabağındaki sebzelerin üzerine yayın. Limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin.

PÜF NOKTASI

10 dakikada hazırlayacağınız bu salata ile hem vitamin, hem lif hem de protein ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Akşam sebzeli ve etli yemek hazırlamaya vaktiniz yoksa kurubaklagiller ile tüm vitamin, protein ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.