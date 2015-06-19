Mercimekli Salata

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3-4 çorba kaşığı haşlanmış yeşil mercimek
3-4 çorba kaşığı az yağlı beyaz peynir
1 demet roka, 1 adet marul
Yarım demet maydanoz
2 çorba kaşığı sirke
4 dal taze soğan, 1 adet domates
Yarım limonun suyu, tuz, karabiber
1 çorba kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI
Ayıklanmış sebzeleri sirkeli suda 15 dakika bekletin ve iyice kurulayın. Roka, marul ve maydanozu vitamin kaybı olmaması için elinizle iri parçalar halinde koparın veya seramik bir bıçakla doğrayıp servis tabağına alın. Kıyılmış taze soğanı ekleyin. Ayrı bir kapta yeşil mercimek, küp doğranmış domates ve peyniri karıştırın. Servis tabağındaki sebzelerin üzerine yayın. Limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin.
PÜF NOKTASI
10 dakikada hazırlayacağınız bu salata ile hem vitamin, hem lif hem de protein ihtiyacınızı karşılamış olursunuz.
Akşam sebzeli ve etli yemek hazırlamaya vaktiniz yoksa kurubaklagiller ile tüm vitamin, protein ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.