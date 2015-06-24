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Mevsim Salatası

Mevsim Salatası
  • 2 Kişilik
  • Sevgililer Günü, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5-6 yaprak maskolin yeşillik

1 adet avokado

1 adet Çengelköy salatalığı

2-3 dilim greyfurt



Sos için: 2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı portakal suyu

1 tatlı kaşığı mayonez

1 çay kaşığı tuz



Servis için:

2 dilim taze kaşar peyniri veya emmantel peynir


YAPILIŞI

Yıkanmış yeşillikleri elinizle 2-3 parçaya bölüp servis tabaklarına yerleştirin. Ardından kabukları temizlenip küp doğranmış avokado ve salatalık ilave edin. Zarları çıkarılmış greyfurt dilimlerini ekleyin. Sos için tüm sos malzemesini çırpıp salatanın üzerine gezdirin. Harmanlayıp 2 dakika dinlendirin. Kalp şekli verilmiş peynirlerle süsleyip servis yapın.
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