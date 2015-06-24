Mevsim Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5-6 yaprak maskolin yeşillik
1 adet avokado
1 adet Çengelköy salatalığı
2-3 dilim greyfurt
Sos için: 2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı portakal suyu
1 tatlı kaşığı mayonez
1 çay kaşığı tuz
Servis için:
2 dilim taze kaşar peyniri veya emmantel peynir
YAPILIŞI
Yıkanmış yeşillikleri elinizle 2-3 parçaya bölüp servis tabaklarına yerleştirin. Ardından kabukları temizlenip küp doğranmış avokado ve salatalık ilave edin. Zarları çıkarılmış greyfurt dilimlerini ekleyin. Sos için tüm sos malzemesini çırpıp salatanın üzerine gezdirin. Harmanlayıp 2 dakika dinlendirin. Kalp şekli verilmiş peynirlerle süsleyip servis yapın.