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Sofra / Salatalar / Narlı Bulgur Salatası

Narlı Bulgur Salatası

Narlı Bulgur Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet küçük boy nar

1 çay bardağı pilavlık bulgur

Yeteri kadar sıcak su

Yarım demet roka

yarım adet tere

15 dal dereotu

15 dal maydanoz

2 dal taze soğanın yeşil kısımları



Sos için:

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

2 çorba kaşığı nar ekşisi

tuz


YAPILIŞI

Bulguru bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip, suyunu çekene kadar bekletin. İçine ayıklanmış nar, iri doğranmış roka, tere, dereotu, maydanoz ve kıyılmış taze soğanın yeşil kısımlarını ekleyin. Sos için derin bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip, karıştırdıktan sonra servis yapın.
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