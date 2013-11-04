Narlı Bulgur Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet küçük boy nar
1 çay bardağı pilavlık bulgur
Yeteri kadar sıcak su
Yarım demet roka
yarım adet tere
15 dal dereotu
15 dal maydanoz
2 dal taze soğanın yeşil kısımları
Sos için:
3 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
2 çorba kaşığı nar ekşisi
tuz
YAPILIŞI
Bulguru bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip, suyunu çekene kadar bekletin. İçine ayıklanmış nar, iri doğranmış roka, tere, dereotu, maydanoz ve kıyılmış taze soğanın yeşil kısımlarını ekleyin. Sos için derin bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip, karıştırdıktan sonra servis yapın.