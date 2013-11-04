Narlı Bulgur Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bulguru bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip, suyunu çekene kadar bekletin. İçine ayıklanmış nar, iri doğranmış roka, tere, dereotu, maydanoz ve kıyılmış taze soğanın yeşil kısımlarını ekleyin. Sos için derin bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip, karıştırdıktan sonra servis yapın.