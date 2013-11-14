Nugget'lı Salata

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket nugget
2 adet göbek marul
1 adet büyük boy havuç
1 adet elma
2 adet turp
1 çay bardağı ceviz
Sos için:
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı hardal
1 adet limonun suyu
Tuz
Üzeri için:
1 adet küçük boy nar
YAPILIŞI
Göbek marulu ortadan ikiye kesip, bol suyla yıkayın. Kıyıp derin bir kaseye alın ve içine jülyen doğranmış havuç, küp doğranmış elma, ince dilimlenmiş turp ve iri doğranmış ceviz ilave edip, karıştırın. Nugget'ı yapışmaz yüzeyli bir tavada önlü arkalı ısıtın ve salataya ilave edin. Sos için zeytinyağı, hardal, limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin. Nar taneleri serpiştirip, servis yapın.