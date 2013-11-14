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Sofra / Salatalar / Nugget'lı Salata

Nugget'lı Salata

Nugget'lı Salata
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket nugget

2 adet göbek marul

1 adet büyük boy havuç

1 adet elma

2 adet turp

1 çay bardağı ceviz

Sos için:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı hardal

1 adet limonun suyu

Tuz

Üzeri için:

1 adet küçük boy nar

YAPILIŞI

Göbek marulu ortadan ikiye kesip, bol suyla yıkayın. Kıyıp derin bir kaseye alın ve içine jülyen doğranmış havuç, küp doğranmış elma, ince dilimlenmiş turp ve iri doğranmış ceviz ilave edip, karıştırın. Nugget'ı yapışmaz yüzeyli bir tavada önlü arkalı ısıtın ve salataya ilave edin. Sos için zeytinyağı, hardal, limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin. Nar taneleri serpiştirip, servis yapın.
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