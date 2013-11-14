Nugget'lı Salata

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Göbek marulu ortadan ikiye kesip, bol suyla yıkayın. Kıyıp derin bir kaseye alın ve içine jülyen doğranmış havuç, küp doğranmış elma, ince dilimlenmiş turp ve iri doğranmış ceviz ilave edip, karıştırın. Nugget'ı yapışmaz yüzeyli bir tavada önlü arkalı ısıtın ve salataya ilave edin. Sos için zeytinyağı, hardal, limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin. Nar taneleri serpiştirip, servis yapın.