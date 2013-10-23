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Otlu Salata

Otlu Salata
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarımşar demet dereotu,

maydanoz, nane ve fesleğen

7'şer adet bebek ıspanak ve

kıvırcık yaprağı

1'er tatlı kaşığı kuru nane,

pulbiber, kekik

4 çorba kaşığı lor peyniri



Sos için:

2 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 adet limon suyu

1 tatlı kaşığı hardal, tuz


YAPILIŞI

Dereotu, maydanoz, nane ve fesleğeni iyice yıkayıp kurutun. Dilediğiniz şekilde kıyıp, derin bir kaba alın. Üzerine elinizle irice kopardığınız ıspanak ve kıvırcığı ilave edin. Nane, kekik, pul biber, lor peyniri ekleyip harmanlayın ve servis tabağına alın. Sos için, zeytinyağı, limon suyu hardal ve tuzu iyice karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
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