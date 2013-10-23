Otlu Salata

Sofra Tarifi

Yarımşar demet dereotu, maydanoz, nane ve fesleğen 7'şer adet bebek ıspanak ve kıvırcık yaprağı 1'er tatlı kaşığı kuru nane, pulbiber, kekik 4 çorba kaşığı lor peyniri

YAPILIŞI

Dereotu, maydanoz, nane ve fesleğeni iyice yıkayıp kurutun. Dilediğiniz şekilde kıyıp, derin bir kaba alın. Üzerine elinizle irice kopardığınız ıspanak ve kıvırcığı ilave edin. Nane, kekik, pul biber, lor peyniri ekleyip harmanlayın ve servis tabağına alın. Sos için, zeytinyağı, limon suyu hardal ve tuzu iyice karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.