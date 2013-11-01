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Sofra / Salatalar / Peynir Soslu Semizotu Salatası

Peynir Soslu Semizotu Salatası

Peynir Soslu Semizotu Salatası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 demet semizotu

4 yaprak marul

50 gram kaşar peyniri

6 adet kiraz domates

8 adet biberli yeşil zeytin



Sos için:

1 paket labne peyniri

3 çorba kaşığı yoğurt

50 gram beyaz peynir

3 diş sarımsak

4 çorba kaşığı zeytinyağı


YAPILIŞI

Salata için semizotunu ayıklayıp, yıkayın ve süzün. Yıkanmış marul yaprağıyla birlikte servis tabağına alın. Üzerine küp doğranmış kaşar peyniri, dilimlenmiş kiraz domates ve yeşil zeytini yerleştirin. Sos için labne peyniri, yoğurt, beyaz peynir, sarımsak ve zeytinyağını robottan geçirin. Salatanın üzerine gezdirin ve servis yapın.
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