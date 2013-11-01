Peynir Soslu Semizotu Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 demet semizotu
4 yaprak marul
50 gram kaşar peyniri
6 adet kiraz domates
8 adet biberli yeşil zeytin
Sos için:
1 paket labne peyniri
3 çorba kaşığı yoğurt
50 gram beyaz peynir
3 diş sarımsak
4 çorba kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI
Salata için semizotunu ayıklayıp, yıkayın ve süzün. Yıkanmış marul yaprağıyla birlikte servis tabağına alın. Üzerine küp doğranmış kaşar peyniri, dilimlenmiş kiraz domates ve yeşil zeytini yerleştirin. Sos için labne peyniri, yoğurt, beyaz peynir, sarımsak ve zeytinyağını robottan geçirin. Salatanın üzerine gezdirin ve servis yapın.