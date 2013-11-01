Peynir Soslu Semizotu Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Salata için semizotunu ayıklayıp, yıkayın ve süzün. Yıkanmış marul yaprağıyla birlikte servis tabağına alın. Üzerine küp doğranmış kaşar peyniri, dilimlenmiş kiraz domates ve yeşil zeytini yerleştirin. Sos için labne peyniri, yoğurt, beyaz peynir, sarımsak ve zeytinyağını robottan geçirin. Salatanın üzerine gezdirin ve servis yapın.