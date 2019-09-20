Peynir ve ceviz dolgulu kırmızı biber tarifi

Kırmızı biberleri temizleyip tuz eklediğiniz suda diri kalacak şekilde haşlayın. Sudan alıp soğutun. Daha sonra üst kısmını çapraz şekilde kesin. Diğer taraftan loru bir kaba alıp üzerine ceviz, kıyılmış dereotu, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Hazırladığınız harcı biberlerin içine paylaştırın. Üzerine çekilmiş ceviz serpin. Nar ekşisi gezdirin ve dereotu ile süsleyerek servis yapın.