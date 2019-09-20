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Peynir ve ceviz dolgulu kırmızı biber tarifi

Peynir ve ceviz dolgulu kırmızı biber tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Ev Partisi, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet küçük boy kırmızı biber



Yeteri kadar su



1 su bardağı lor peyniri



Yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz



Yarım demet dereotu, tuz, karabiber



1 çorba kaşığı zeytinyağı



Üzerine: 3 çorba kaşığı çekilmiş ceviz



Nar ekşisi, 2 dal dereotu


YAPILIŞI

Kırmızı biberleri temizleyip tuz eklediğiniz suda diri kalacak şekilde haşlayın. Sudan alıp soğutun. Daha sonra üst kısmını çapraz şekilde kesin. Diğer taraftan loru bir kaba alıp üzerine ceviz, kıyılmış dereotu, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Hazırladığınız harcı biberlerin içine paylaştırın. Üzerine çekilmiş ceviz serpin. Nar ekşisi gezdirin ve dereotu ile süsleyerek servis yapın.

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