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Peynirli Fesleğenli Kırmızı Biber Sarma

Peynirli Fesleğenli Kırmızı Biber Sarma
    Sofra Tarifi

    MALZEMELER

    1 kavanoz hazır közlenmiş kırmızı biber

    150 gram keçi peyniri

    1 demet fesleğen

    2 çorba kaşığı krema

    YAPILIŞI

    Peyniri bir kaseye alıp içine kremayı ekleyin ve karıştırın. Fesleğenleri yıkayıp ince doğradıktan sonra üzerine ekleyin. 1 adet közlenmiş biberi kesme tahtasına alın. Bıçak yardımıyla bir kenarından kesip içini açın. Biberin uç noktasına 1 kaşık peynirli fesleğenli harçtan koyup rulo şeklinde sarın. Kalan biberleri de aynı şekilde hazırlayın. Soğuk olarak servis yapın.
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