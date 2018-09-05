Peynirli Fesleğenli Kırmızı Biber Sarma

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kavanoz hazır közlenmiş kırmızı biber
150 gram keçi peyniri
1 demet fesleğen
2 çorba kaşığı krema
YAPILIŞI
Peyniri bir kaseye alıp içine kremayı ekleyin ve karıştırın. Fesleğenleri yıkayıp ince doğradıktan sonra üzerine ekleyin. 1 adet közlenmiş biberi kesme tahtasına alın. Bıçak yardımıyla bir kenarından kesip içini açın. Biberin uç noktasına 1 kaşık peynirli fesleğenli harçtan koyup rulo şeklinde sarın. Kalan biberleri de aynı şekilde hazırlayın. Soğuk olarak servis yapın.