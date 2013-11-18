Peynirli Patlıcan Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
50 gram yağsız beyaz peynir
2 adet patlıcan,
1 adet kırmızı biber
1 adet dolmalık biber
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 diş dövülmüş sarmısak
Yarım limonun suyu
12 dal maydanoz
Tuz
YAPILIŞI
Peyniri küp şeklinde doğrayın. Patlıcan ve biberleri ocakta ya da fırında közleyip, kabuklarını soyun. Bıçakla kıydıktan sonra peynirin içine katın. Ayrı bir kapta zeytinyağı, sarmısak, limon suyu ve tuzu karıştırın. Patlıcanın üzerine gezdirin ve karıştırın. Maydanoz yapraklarını salatanın üzerine yerleştirip, soğuduktan sonra servis yapın.