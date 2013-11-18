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Sofra / Salatalar / Peynirli Patlıcan Salatası

Peynirli Patlıcan Salatası

Peynirli Patlıcan Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

50 gram yağsız beyaz peynir

2 adet patlıcan,

1 adet kırmızı biber

1 adet dolmalık biber

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 diş dövülmüş sarmısak

Yarım limonun suyu

12 dal maydanoz

Tuz

YAPILIŞI

Peyniri küp şeklinde doğrayın. Patlıcan ve biberleri ocakta ya da fırında közleyip, kabuklarını soyun. Bıçakla kıydıktan sonra peynirin içine katın. Ayrı bir kapta zeytinyağı, sarmısak, limon suyu ve tuzu karıştırın. Patlıcanın üzerine gezdirin ve karıştırın. Maydanoz yapraklarını salatanın üzerine yerleştirip, soğuduktan sonra servis yapın.
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