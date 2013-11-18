Peynirli Patlıcan Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Peyniri küp şeklinde doğrayın. Patlıcan ve biberleri ocakta ya da fırında közleyip, kabuklarını soyun. Bıçakla kıydıktan sonra peynirin içine katın. Ayrı bir kapta zeytinyağı, sarmısak, limon suyu ve tuzu karıştırın. Patlıcanın üzerine gezdirin ve karıştırın. Maydanoz yapraklarını salatanın üzerine yerleştirip, soğuduktan sonra servis yapın.