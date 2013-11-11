Pirinçli ve Siyah Zeytinli Salata

Sofra Tarifi

1 çorba kaşığı pirinç yeteri kadar su 10 adet siyah zeytin bir demet kıyılmış maydanoz Yarım demet kıyılmış dereotu 10 dal kıyılmış nane 4 dal taze soğan Sos için: 4 çorba kaşığı zeytinyağı Yarım limonun suyu 1 çorba kaşığı nar ekşisi 1 diş dövülmüş sarmısak tuz Süslemek için: Domates

YAPILIŞI

Yıkanmış pirinci cezvede üzerine çıkacak kadar su ekleyip, yumuşayana kadar pişirin ve süzün. Soğuk sudan geçirip, tekrar süzün ve salata kasesine alın. Maydanoz, dereotu, nane ve taze soğanı kıyın. Pirincin üzerine çekirdeği çıkarılmış ve ortadan ikiye kesilmiş siyah zeytin, maydanoz, dereotu, nane ve taze soğanıekleyin. Sos için zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi, sarmısak ve tuzu bir kapta karıştırın ve salatanın üzerine gezdirin. Tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra dilimlenmiş domatesle süsleyip, servis yapın.