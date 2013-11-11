Pirinçli ve Siyah Zeytinli Salata

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 çorba kaşığı pirinç
yeteri kadar su
10 adet siyah zeytin
bir demet kıyılmış maydanoz
Yarım demet kıyılmış dereotu
10 dal kıyılmış nane
4 dal taze soğan
Sos için:
4 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
1 çorba kaşığı nar ekşisi
1 diş dövülmüş sarmısak
tuz
Süslemek için:
Domates
YAPILIŞI
Yıkanmış pirinci cezvede üzerine çıkacak kadar su ekleyip, yumuşayana kadar pişirin ve süzün. Soğuk sudan geçirip, tekrar süzün ve salata kasesine alın. Maydanoz, dereotu, nane ve taze soğanı kıyın. Pirincin üzerine çekirdeği çıkarılmış ve ortadan ikiye kesilmiş siyah zeytin, maydanoz, dereotu, nane ve taze soğanıekleyin. Sos için zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi, sarmısak ve tuzu bir kapta karıştırın ve salatanın üzerine gezdirin. Tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra dilimlenmiş domatesle süsleyip, servis yapın.