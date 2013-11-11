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Pirinçli ve Siyah Zeytinli Salata

Pirinçli ve Siyah Zeytinli Salata
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı pirinç

yeteri kadar su

10 adet siyah zeytin

bir demet kıyılmış maydanoz

Yarım demet kıyılmış dereotu

10 dal kıyılmış nane

4 dal taze soğan

Sos için:

4 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 çorba kaşığı nar ekşisi

1 diş dövülmüş sarmısak

tuz

Süslemek için:

Domates

YAPILIŞI

Yıkanmış pirinci cezvede üzerine çıkacak kadar su ekleyip, yumuşayana kadar pişirin ve süzün. Soğuk sudan geçirip, tekrar süzün ve salata kasesine alın. Maydanoz, dereotu, nane ve taze soğanı kıyın. Pirincin üzerine çekirdeği çıkarılmış ve ortadan ikiye kesilmiş siyah zeytin, maydanoz, dereotu, nane ve taze soğanıekleyin. Sos için zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi, sarmısak ve tuzu bir kapta karıştırın ve salatanın üzerine gezdirin. Tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra dilimlenmiş domatesle süsleyip, servis yapın.
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