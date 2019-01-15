Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kurufasulyeyi akşamdan üzerini geçecek kadar suda bekletin. Ertesi gün suyunu süzüp yeniden su ekleyin ve yumuşayana dek haşlayın. Suyunu süzüp geniş bir kaba alın. Yumurtaları katı olacak şekilde haşlayın. Kabuklarını soyup 4'e bölün. Haşlanmış kurufasulyenin üzerine ikiye bölünmüş kiraz domates, kıyılmış taze soğan, maydanoz ve dereotu ekleyin. Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu küçük bir kapta karıştırın. Yarısını karışımın üzerine gezdirip harmanlayın. Servis tabağına alıp üzerine yumurta dilimlerini yerleştirin. Kalan zeytinyağı karışımını gezdirin. Pulbiber serperek servis yapın