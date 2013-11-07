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Sofra / Salatalar / Renkli Salata

Renkli Salata

Renkli Salata
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet lollorosso

Yarımşar demet semizotu ve dereotu

2-3 adet kırmızı biber

1 paket (350 gram) keçi peyniri



Sos için:

Yarım limonun suyu

1 çay kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı pulbiber

Yarım çay kaşığı kekik

4-5 dal taze kekik

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Lollorosso, semizotu ve dereotunu elinizde küçük parçalara ayırın. Kıyılmış kırmızı biber ekleyip harmanlayın. Sos için limon suyu, zeytinyağı, pulbiber, kuru kekik, kıyılmış taze kekik ve tuzu iyice çırpın. Salatanın üzerine gezdirin. Doğranmış peynir serpiştirip, servis yapın.
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