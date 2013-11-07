Renkli Salata

Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet lollorosso



Yarımşar demet semizotu ve dereotu



2-3 adet kırmızı biber



1 paket (350 gram) keçi peyniri







Sos için:



Yarım limonun suyu



1 çay kaşığı zeytinyağı



Yarım çay kaşığı pulbiber



Yarım çay kaşığı kekik



4-5 dal taze kekik



Yeteri kadar tuz