Renkli Salata

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet lollorosso
Yarımşar demet semizotu ve dereotu
2-3 adet kırmızı biber
1 paket (350 gram) keçi peyniri
Sos için:
Yarım limonun suyu
1 çay kaşığı zeytinyağı
Yarım çay kaşığı pulbiber
Yarım çay kaşığı kekik
4-5 dal taze kekik
Yeteri kadar tuz
YAPILIŞI
Lollorosso, semizotu ve dereotunu elinizde küçük parçalara ayırın. Kıyılmış kırmızı biber ekleyip harmanlayın. Sos için limon suyu, zeytinyağı, pulbiber, kuru kekik, kıyılmış taze kekik ve tuzu iyice çırpın. Salatanın üzerine gezdirin. Doğranmış peynir serpiştirip, servis yapın.