Reyhanlı Meyve Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 dal reyhan
2 adet şeftali
10 adet kayısı
1 küçük salkım beyaz üzüm
3 adet kivi
10 adet çilek
20 adet kiraz
Üzerine:
Yarım portakalın suyu
YAPILIŞI
Meyvelerin tümünü yıkayıp sularının süzülmesi için süzgeçte bekletin. Şeftali ve kayısıları ikiye bölüp çekirdeklerini çıkardıktan sonra kuşbaşı doğrayın. Üzümü tanelerine ayırıp ikiye bölün. Kivilerin kabuklarını soyup arzunuza göre doğrayın. Çilekleri dörde bölün. Tüm meyveleri servis tabağına alın. Üzerine yapraklarına ayrılmış reyhan ekleyip harmanlayın. Portakal suyu gezdirip servis yapın.