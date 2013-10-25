Reyhanlı Meyve Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Meyvelerin tümünü yıkayıp sularının süzülmesi için süzgeçte bekletin. Şeftali ve kayısıları ikiye bölüp çekirdeklerini çıkardıktan sonra kuşbaşı doğrayın. Üzümü tanelerine ayırıp ikiye bölün. Kivilerin kabuklarını soyup arzunuza göre doğrayın. Çilekleri dörde bölün. Tüm meyveleri servis tabağına alın. Üzerine yapraklarına ayrılmış reyhan ekleyip harmanlayın. Portakal suyu gezdirip servis yapın.