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Reyhanlı Meyve Salatası

Reyhanlı Meyve Salatası
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yılbaşı, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 dal reyhan

2 adet şeftali

10 adet kayısı

1 küçük salkım beyaz üzüm

3 adet kivi

10 adet çilek

20 adet kiraz



Üzerine:

Yarım portakalın suyu


YAPILIŞI

Meyvelerin tümünü yıkayıp sularının süzülmesi için süzgeçte bekletin. Şeftali ve kayısıları ikiye bölüp çekirdeklerini çıkardıktan sonra kuşbaşı doğrayın. Üzümü tanelerine ayırıp ikiye bölün. Kivilerin kabuklarını soyup arzunuza göre doğrayın. Çilekleri dörde bölün. Tüm meyveleri servis tabağına alın. Üzerine yapraklarına ayrılmış reyhan ekleyip harmanlayın. Portakal suyu gezdirip servis yapın.
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