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Rezene Salatası

Rezene Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

(Floransa rezenesi)

2 adet küçük boy havuç

2 adet kırmızı soğan

150 gram keçi peyniri

1 adet küçük boy portakal

Yarım kahve fincanı zeytinyağı

1 dal reyhan, tuz

YAPILIŞI

Rezenelerin etli kök kısımlarını saplarından ayırın. Daha sonra diyagonal olarak ince kıyıp, geniş bir kaba alın. Üzerine jülyen doğranmış havuç, piyazlık doğranmış soğan ve küp doğranmış peyniri ilave edin. Rezenenin yaprak kısmından iki dalı ince kıyıp malzemeye ilave edin. Harmanlayıp servis tabağına alın. Portakal suyu, zeytinyağı ve tuzu küçük bir kapta karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Reyhanla süsleyerek servis yapın.
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