Rezene Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Rezenelerin etli kök kısımlarını saplarından ayırın. Daha sonra diyagonal olarak ince kıyıp, geniş bir kaba alın. Üzerine jülyen doğranmış havuç, piyazlık doğranmış soğan ve küp doğranmış peyniri ilave edin. Rezenenin yaprak kısmından iki dalı ince kıyıp malzemeye ilave edin. Harmanlayıp servis tabağına alın. Portakal suyu, zeytinyağı ve tuzu küçük bir kapta karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Reyhanla süsleyerek servis yapın.