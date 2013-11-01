Rokalı Avokado Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 demet roka
1 adet avokado
3 dal taze soğan
Yarım demet nane
Yarımşar kırmızı biber ve greyfurt
Sos için:
6 çorba kaşığı zeytinyağı
Bir buçuk çorba kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı bal
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı kişniş
Yarım tatlı kaşığı pul biber
Tuz
karabiber
YAPILIŞI
Roka, doğranmış soğan ve naneyi salata kasesine alıp harmanlayın. Halka doğranmış kırmızı biber ilave edin. Salatanın ortasına püre haline getirilmiş avokado yerleştirin. Sos için zeytinyağı, limon suyu, bal, kıyılmış sarımsak, kişniş, karabiber ve tuzu iyice çırpıp salatanın üzerine gezdirin. Salata tabağının yanlarına dilimlenmiş greyfurt yerleştirin. Pul biber serpip servis yapın.