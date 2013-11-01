Rokalı Avokado Salatası

Sofra Tarifi

Sos için: 6 çorba kaşığı zeytinyağı Bir buçuk çorba kaşığı limon suyu 1 tatlı kaşığı bal 2 diş sarımsak 1 çay kaşığı kişniş Yarım tatlı kaşığı pul biber Tuz karabiber

1 demet roka 1 adet avokado 3 dal taze soğan Yarım demet nane Yarımşar kırmızı biber ve greyfurt

YAPILIŞI

Roka, doğranmış soğan ve naneyi salata kasesine alıp harmanlayın. Halka doğranmış kırmızı biber ilave edin. Salatanın ortasına püre haline getirilmiş avokado yerleştirin. Sos için zeytinyağı, limon suyu, bal, kıyılmış sarımsak, kişniş, karabiber ve tuzu iyice çırpıp salatanın üzerine gezdirin. Salata tabağının yanlarına dilimlenmiş greyfurt yerleştirin. Pul biber serpip servis yapın.