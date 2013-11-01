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Rokalı Avokado Salatası

Rokalı Avokado Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 demet roka

1 adet avokado

3 dal taze soğan

Yarım demet nane

Yarımşar kırmızı biber ve greyfurt



Sos için:

6 çorba kaşığı zeytinyağı

Bir buçuk çorba kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı bal

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kişniş

Yarım tatlı kaşığı pul biber

Tuz

karabiber


YAPILIŞI

Roka, doğranmış soğan ve naneyi salata kasesine alıp harmanlayın. Halka doğranmış kırmızı biber ilave edin. Salatanın ortasına püre haline getirilmiş avokado yerleştirin. Sos için zeytinyağı, limon suyu, bal, kıyılmış sarımsak, kişniş, karabiber ve tuzu iyice çırpıp salatanın üzerine gezdirin. Salata tabağının yanlarına dilimlenmiş greyfurt yerleştirin. Pul biber serpip servis yapın.
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