Sebze Soteli Ilık Salata

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Patatesli kat için:
6 adet haşlanmış patates
2 adet salatalık
5-6 adet kornişon turşu
3 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz
Yoğurtlu kat için:
2 su bardağı süzme yoğurt
200 gram labne peyniri
2 diş sarımsak
1/2 demet maydanoz, tuz, karabiber
Sotelenmiş sebzeli kat için:
2'şer adet havuç, kabak, kırmızı biber, çarliston biber
3 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz ve karabiber
YAPILIŞI
Patatesli kat için patateslerin kabuklarını temizleyip püre haline getirin. Salatalıkları kabuklarıyla birlikte rendeleyip iyice suyunu sıkın ve patatese ilave edin. Ayrı bir yerde küp doğranmış kornişon turşuyu 3 çorba kaşığı zeytinyağı ve tuzla karıştırıp patatesli karışıma ekleyin ve karıştırın. Yoğurtlu kat için yoğurt, labne peyniri, dövülmüş sarmısak, kıyılmış maydanoz ve tuzu iyice çırpın. Sotelenmiş sebzeli kat için havucu jülyen doğrayıp, 1 çorba kaşığı zeytinyağında soteleyin. Tuz ekleyip karıştırdıktan sonra havucu kenara alın. Aynı tavaya 1 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyip jülyen doğranmış kabağı soteleyin. Tuz ve karabiber ekleyip kenara alın. Aynı şekilde tavaya 1 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyip doğranmış biberleri soteleyin. Tuz ve karabiber ilave edip ocaktan alın. Daha sonra tüm sotelenmiş sebzeleri harmanlayın. Servis tabağına önce patatesli karışımı yerleştirin. Üzerine yoğurtlu karışımı ve sote sebzeleri yayıp, ılık olarak servis yapın.