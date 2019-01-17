Sebze Soteli Ilık Salata

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patatesli kat için patateslerin kabuklarını temizleyip püre haline getirin. Salatalıkları kabuklarıyla birlikte rendeleyip iyice suyunu sıkın ve patatese ilave edin. Ayrı bir yerde küp doğranmış kornişon turşuyu 3 çorba kaşığı zeytinyağı ve tuzla karıştırıp patatesli karışıma ekleyin ve karıştırın. Yoğurtlu kat için yoğurt, labne peyniri, dövülmüş sarmısak, kıyılmış maydanoz ve tuzu iyice çırpın. Sotelenmiş sebzeli kat için havucu jülyen doğrayıp, 1 çorba kaşığı zeytinyağında soteleyin. Tuz ekleyip karıştırdıktan sonra havucu kenara alın. Aynı tavaya 1 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyip jülyen doğranmış kabağı soteleyin. Tuz ve karabiber ekleyip kenara alın. Aynı şekilde tavaya 1 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyip doğranmış biberleri soteleyin. Tuz ve karabiber ilave edip ocaktan alın. Daha sonra tüm sotelenmiş sebzeleri harmanlayın. Servis tabağına önce patatesli karışımı yerleştirin. Üzerine yoğurtlu karışımı ve sote sebzeleri yayıp, ılık olarak servis yapın.