Sebzeli Krep Salatası

Sofra Tarifi

9 adet krep 2'şer adet havuç ve kabak 1 çorba kaşığı zeytinyağı 1'er adet kırmızı-sarı ve yeşil biber 3 dal taze soğan Yarım su bardağı haşlanmış Meksika fasulyesi 1'er çay kaşığı karabiber ve tuz 2 çorba kaşığı krema 4 dilim pastırma 2 çorba kaşığı tarhun

YAPILIŞI

Jülyen doğranmış havucu zeytinyağında soteleyin. Daha sonra sıra ile jülyen doğranmış kabak, kırmızı- arı-yeşil biber ve soğan ekleyip sotelemeye devam edin. Meksika fasulyesi, tarhun, karabiber ve tuz ekleyip ocaktan alın. Krema ve kıyılmış pastırma ekleyip karıştırın. Sebze karışımını servis tabağına alın. Üç adet krebi üst üste yerleştirip, rulo şeklinde sarın. Dilimleyip servis tabağına yerleştirin. Kalan kreplere de aynı işlemi uygulayın. Üzerine tarhun serpip servis yapın.