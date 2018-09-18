Siyez Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1.5 su bardağı siyez bulguru
3 su bardağı su
2 adet közlenmiş kırmızı biber
1/2 demet maydanoz
4 dal taze soğan
7-8 dal dereotu
6-7 adet kornişon turşu
SOS İÇİN:
4 çorba kaşığı zeytinyağı
1/2 limon
1 çay kaşığı karabiber
YAPILIŞI
Suyu tencereye alıp kaynatın. Bulgur ilave edip, suyunu çekene dek kısık ateşte ve tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin. Ocaktan alıp, ılındığında küp doğranmış kırmızı biber, kıyılmış maydanoz, soğan, dereotu ve halka doğranmış kornişon turşu ekleyin. Sos için zeytinyağı, limon suyu ve karabiberi küçük bir kaba alıp çırpın. Salatanın üzerine gezdirip harmanladıktan sonra servis yapın.