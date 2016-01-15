Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 demet maydanoz
Yarımşar demet dereotu ve nane
2 dal taze soğan
1 çorba kaşığı ince bulgur
1 çay bardağı tanelenmiş nar
5 adet kiraz domates
4 çorba kaşığı zeytinyağı
3 çorba kaşığı nar ekşisi
1 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Kıyılmış maydanoz, dereotu, nane ve soğanı harmanlayıp servis tabağına alın. Bulguru 2 çorba kaşığı sıcak su ile ıslatıp, 2 dakika dinlendirin. Daha sonra salatanın üzerine serpiştirin. Nar ilave edip, kiraz domates yerleştirin. Tuzunu ayarlayın. Zeytinyağı ve nar ekşisi gezdirip servis yapın.