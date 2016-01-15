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Sofra / Salatalar / Tabule

Tabule

Tabule
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 demet maydanoz

Yarımşar demet dereotu ve nane

2 dal taze soğan

1 çorba kaşığı ince bulgur

1 çay bardağı tanelenmiş nar

5 adet kiraz domates

4 çorba kaşığı zeytinyağı

3 çorba kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kıyılmış maydanoz, dereotu, nane ve soğanı harmanlayıp servis tabağına alın. Bulguru 2 çorba kaşığı sıcak su ile ıslatıp, 2 dakika dinlendirin. Daha sonra salatanın üzerine serpiştirin. Nar ilave edip, kiraz domates yerleştirin. Tuzunu ayarlayın. Zeytinyağı ve nar ekşisi gezdirip servis yapın.
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