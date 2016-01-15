Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kıyılmış maydanoz, dereotu, nane ve soğanı harmanlayıp servis tabağına alın. Bulguru 2 çorba kaşığı sıcak su ile ıslatıp, 2 dakika dinlendirin. Daha sonra salatanın üzerine serpiştirin. Nar ilave edip, kiraz domates yerleştirin. Tuzunu ayarlayın. Zeytinyağı ve nar ekşisi gezdirip servis yapın.