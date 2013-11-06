Tahin Soslu Tavuklu Salata

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sıvıyağı bir tavaya alıp, kuşbaşı doğranmış tavuk göğsünü üzerine ekleyin. Tuz ve karabiber ilave edip soteleyin. Ilınması için bir kenara alın. Maskolin salatayı yıkayıp suyunu iyice süzdürün ve servis tabağına koyun. Kiraz domatesleri dörde bölüp salataya ilave edip, harmanlayın. Sote tavuk ve mısırı karıştırdıktan sonra salatanın üzerine yerleştirin. Sos için, tahin ve zeytinyağını bir kaba alıp iyice karıştırın. Üzerine bal ve dövülmüş kişniş tohumu ekleyip yeniden karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.