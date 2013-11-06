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Tahin Soslu Tavuklu Salata

Tahin Soslu Tavuklu Salata
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet tavuk göğsü

3 çorba kaşığı sıvıyağ

1 paket maskolin salata

10 adet kiraz domates

Yarım su bardağı mısır

Tuz

Karabiber

Tahin sos için:

4 çorba kaşığı tahin

4 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı bal

2 tatlı kaşığı kişniş tohumu

YAPILIŞI

Sıvıyağı bir tavaya alıp, kuşbaşı doğranmış tavuk göğsünü üzerine ekleyin. Tuz ve karabiber ilave edip soteleyin. Ilınması için bir kenara alın. Maskolin salatayı yıkayıp suyunu iyice süzdürün ve servis tabağına koyun. Kiraz domatesleri dörde bölüp salataya ilave edip, harmanlayın. Sote tavuk ve mısırı karıştırdıktan sonra salatanın üzerine yerleştirin. Sos için, tahin ve zeytinyağını bir kaba alıp iyice karıştırın. Üzerine bal ve dövülmüş kişniş tohumu ekleyip yeniden karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
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