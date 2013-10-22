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Sofra / Salatalar / Tahinli Piyaz

Tahinli Piyaz

Tahinli Piyaz
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • ANTALYA
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

Yeteri kadar su

1 su bardağı tahin

2 diş sarımsak

1 adet limonun suyu

3-4 çorba kaşığı sirke

4 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz

5 dal taze soğanın beyaz kısımları



Üzerine: Maydanoz, limon, pul biber


YAPILIŞI

Kuru fasulyeyi bir gece öncesinden ıslatın ve ertesi gün süzüp, haşlayın. Tahini derin bir kaba alıp, içine dövülmüş sarımsak, limon suyu, sirke, zeytinyağı ve tuz ekleyip, karıştırın. Fasulyeyi derin bir kaba alın. Üzerine kıyılmış soğan ve tahinli karışımı boşaltın. Tüm malzemeyi karıştırın. Maydanoz, limon dilimi ve pul biberle süsledikten sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Antalya’ya özgü diğer bir piyaz çeşidi de “Taratorlu piyaz”dır.
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