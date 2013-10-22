Tahinli Piyaz

Kuru fasulyeyi bir gece öncesinden ıslatın ve ertesi gün süzüp, haşlayın. Tahini derin bir kaba alıp, içine dövülmüş sarımsak, limon suyu, sirke, zeytinyağı ve tuz ekleyip, karıştırın. Fasulyeyi derin bir kaba alın. Üzerine kıyılmış soğan ve tahinli karışımı boşaltın. Tüm malzemeyi karıştırın. Maydanoz, limon dilimi ve pul biberle süsledikten sonra servis yapın.