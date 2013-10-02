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Tahinli Tavuk Salatası

Tahinli Tavuk Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çorba kaşığı tahin

1 adet tavuk göğsü

1 adet kemiksiz tavuk budu

Bir buçuk çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı susam

4 dal taze soğan

1 çay kaşığı toz şeker

5-6 çorba kaşığı tavuk suyu

2 çorba kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz, karabiber



Üzeri için: Soya filizi ve dolmalık fıstık


YAPILIŞI

Tavuk etlerini ince şeritler halinde doğrayın. Tuzlu suda haşlayıp süzün ve soğuması için bir kenara alın. Küçük bir tavaya yarım çorba kaşığı sıvı yağ koyup, susamın rengi hafifçe dönene kadar kavurun. Diğer taraftan taze soğanı incecik kıyıp bir kaseye alın. Üzerine kavrulmuş susam, ezilmiş tahin, toz şeker, tavuk suyu, soya sosu, kalan sıvı yağ, tuz, karabiber ve limon suyunu koyup karıştırın. Soğuması için bir kenara aldığınız tavuk etlerini tahinli sosla karıştırın ve servis tabağına alın. Soya filizi ve kavrulmuş dolmalık fıstıkla süsleyerek servis yapın.
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