Tatlı Buğday Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı aşurelik buğday
1 adet portakalın suyu ve rendelenmiş kabuğu
1.5 çorba kaşığı bal
1'er çay bardağı tanelenmiş nar, kuruüzüm, turna yemişi
1'er çay bardağı çiğ fındık ve badem
1'er çay bardağı antepfıstığı, ceviz ve kaju
YAPILIŞI
Aşurelik buğdayı yıkayıp tencereye alın ve üzerini dört parmak geçecek kadar su ilave edip bir gece dinlendirin. Ertesi gün suyunu süzüp yeniden üzerini dört parmak geçecek kadar su ilave edin ve yumuşayana dek haşlayın. Varsa suyunu süzüp soğuması için kenara alın. Ayrı bir yerde portakal suyu ve balı çırpın. Buğdayın üzerine gezdirip harmanlayın ve servis tabağına alın. Nar ve tüm kuruyemişleri üzerine serpiştirin. Portakal kabuğu ile süsleyip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Servis yapacağınız zaman iyice harmanlayıp servis tabaklarına pay edin. Tatlı buğday salatasına mevsimine göre küp doğranmış tatlı-sert armut veya elma da ilave edebilirsiniz.