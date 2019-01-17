Tatlı Buğday Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Aşurelik buğdayı yıkayıp tencereye alın ve üzerini dört parmak geçecek kadar su ilave edip bir gece dinlendirin. Ertesi gün suyunu süzüp yeniden üzerini dört parmak geçecek kadar su ilave edin ve yumuşayana dek haşlayın. Varsa suyunu süzüp soğuması için kenara alın. Ayrı bir yerde portakal suyu ve balı çırpın. Buğdayın üzerine gezdirip harmanlayın ve servis tabağına alın. Nar ve tüm kuruyemişleri üzerine serpiştirin. Portakal kabuğu ile süsleyip servis yapın.