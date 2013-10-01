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Sofra / Salatalar / Tavuklu Kuzukulağı Salatası

Tavuklu Kuzukulağı Salatası

Tavuklu Kuzukulağı Salatası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı konserve mısır

1 adet tavuk göğsü

250 gram makarna

Bir demet kuzukulağı

2 adet domates

250 gram küp doğranmış beyaz peynir

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Tuz

karabiber

5-6 adet konserve bebek mısır

YAPILIŞI

Tavuğu haşlayıp iri parçalara ayırın. Makarnayı haşlayıp süzün. Kuzu kulağını yıkayıp kuruladıktan sonra incecik kıyın. Kuzukulağı, tavuk parçaları, doğranmış domates, makarna ve bebek mısırı harmanlayın. Üzerine mısır, beyaz peynir, karabiber ve tuz ekleyin. Zeytinyağı ve limon suyu gezdirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Salatayı tere veya kıvırcıkla yapabileceğiniz gibi, hepsini karıştırarak da hazırlayabilirsiniz.
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