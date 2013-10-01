Tavuklu Kuzukulağı Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı konserve mısır
1 adet tavuk göğsü
250 gram makarna
Bir demet kuzukulağı
2 adet domates
250 gram küp doğranmış beyaz peynir
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
Tuz
karabiber
5-6 adet konserve bebek mısır
YAPILIŞI
Tavuğu haşlayıp iri parçalara ayırın. Makarnayı haşlayıp süzün. Kuzu kulağını yıkayıp kuruladıktan sonra incecik kıyın. Kuzukulağı, tavuk parçaları, doğranmış domates, makarna ve bebek mısırı harmanlayın. Üzerine mısır, beyaz peynir, karabiber ve tuz ekleyin. Zeytinyağı ve limon suyu gezdirip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu: Salatayı tere veya kıvırcıkla yapabileceğiniz
gibi, hepsini karıştırarak da hazırlayabilirsiniz.