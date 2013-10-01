Tavuklu Kuzukulağı Salatası

Sofra Tarifi

1 su bardağı konserve mısır 1 adet tavuk göğsü 250 gram makarna Bir demet kuzukulağı 2 adet domates 250 gram küp doğranmış beyaz peynir Yarım çay bardağı zeytinyağı Yarım limonun suyu Tuz karabiber 5-6 adet konserve bebek mısır

YAPILIŞI

Tavuğu haşlayıp iri parçalara ayırın. Makarnayı haşlayıp süzün. Kuzu kulağını yıkayıp kuruladıktan sonra incecik kıyın. Kuzukulağı, tavuk parçaları, doğranmış domates, makarna ve bebek mısırı harmanlayın. Üzerine mısır, beyaz peynir, karabiber ve tuz ekleyin. Zeytinyağı ve limon suyu gezdirip servis yapın.