Tavuklu Salata

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hafif dövülmüş tavuk etini iki parmak kalınlığında doğrayın. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya zeytinyağını alın ve tavuk etlerini önlü arkalı kızartın. Salata için lollorossove kıvırcığı yapraklarına, dereotu ve naneyi dallarına ayırın. Yıkayın ve sularının süzülmesi için süzgeçte bekletin. İri parçalara ayrılmış lollorosso ve kıvırcığı servis tabağına alın. Üzerine dereotu ve nane ekleyin. Salatalıkları alacalı soyun ve uzun şeritler halinde doğrayın. Kıvırıp, salatanın üzerine koyun. İri doğranmış taze soğan, bebek mısır, dörde bölünmüş domates ve yıkanmış soya filizini gelişigüzel salatanın üzerine yerleştirin. Sos için zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin.