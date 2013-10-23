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Tavuklu Salata

Tavuklu Salata
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet tavuk göğsü,

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1'er adet lollorosso ve kıvırcık marul

4'er dal dereotu ve nane,

1 adet salatalık

2 dal taze soğan,

4 adet bebek mısır

6 adet kiraz domates,

bir tutam soya filizi



Sos için: Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım limonun suyu,

1 çorba kaşığı nar ekşisi,

tuz


YAPILIŞI

Hafif dövülmüş tavuk etini iki parmak kalınlığında doğrayın. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya zeytinyağını alın ve tavuk etlerini önlü arkalı kızartın. Salata için lollorossove kıvırcığı yapraklarına, dereotu ve naneyi dallarına ayırın. Yıkayın ve sularının süzülmesi için süzgeçte bekletin. İri parçalara ayrılmış lollorosso ve kıvırcığı servis tabağına alın. Üzerine dereotu ve nane ekleyin. Salatalıkları alacalı soyun ve uzun şeritler halinde doğrayın. Kıvırıp, salatanın üzerine koyun. İri doğranmış taze soğan, bebek mısır, dörde bölünmüş domates ve yıkanmış soya filizini gelişigüzel salatanın üzerine yerleştirin. Sos için zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin.
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