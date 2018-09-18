Taze İç Bakla Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
300 gram taze iç bakla
2 orta boy domates
4-5 dal taze soğan
3 dal dereotu
6 dal marul
1/2 orta boy limon
1 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağ
YAPILIŞI
Ayıkladığınız baklaları yıkayın ve üzerini 2-3 parmak geçecek kadar su ekleyerek yumuşayıncaya kadar haşlayın. Sonrasında haşlanan baklaları soğuk suda kısa süreli bekleterek soğutun. Yıkayıp soyduğunuz domatesi ve taze soğanı küçük küçük doğrayın. Bu karışıma 1 diş rendelenmiş sarımsağı ekleyin. Dereotu ve marulu yıkayın ve doğradıktan sonra karışıma ilave edin. İç baklaların kabukları varsa soyun sonrasında diğer malzemeler, zeytinyağı ve limon suyu ile karıştırarak servis edebilirsiniz.