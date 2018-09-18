Taze İç Bakla Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıkladığınız baklaları yıkayın ve üzerini 2-3 parmak geçecek kadar su ekleyerek yumuşayıncaya kadar haşlayın. Sonrasında haşlanan baklaları soğuk suda kısa süreli bekleterek soğutun. Yıkayıp soyduğunuz domatesi ve taze soğanı küçük küçük doğrayın. Bu karışıma 1 diş rendelenmiş sarımsağı ekleyin. Dereotu ve marulu yıkayın ve doğradıktan sonra karışıma ilave edin. İç baklaların kabukları varsa soyun sonrasında diğer malzemeler, zeytinyağı ve limon suyu ile karıştırarak servis edebilirsiniz.