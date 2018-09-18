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Taze İç Bakla Salatası

Taze İç Bakla Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram taze iç bakla

2 orta boy domates

4-5 dal taze soğan

3 dal dereotu

6 dal marul

1/2 orta boy limon

1 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağ

YAPILIŞI

Ayıkladığınız baklaları yıkayın ve üzerini 2-3 parmak geçecek kadar su ekleyerek yumuşayıncaya kadar haşlayın. Sonrasında haşlanan baklaları soğuk suda kısa süreli bekleterek soğutun. Yıkayıp soyduğunuz domatesi ve taze soğanı küçük küçük doğrayın. Bu karışıma 1 diş rendelenmiş sarımsağı ekleyin. Dereotu ve marulu yıkayın ve doğradıktan sonra karışıma ilave edin. İç baklaların kabukları varsa soyun sonrasında diğer malzemeler, zeytinyağı ve limon suyu ile karıştırarak servis edebilirsiniz.
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