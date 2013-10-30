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Sofra / Salatalar / Tel Şehriye Salatası

Tel Şehriye Salatası

Tel Şehriye Salatası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı tel şehriye

4'er adet yeşil ve kırmızı biber

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı sarmısaklı çeşni

1 demet taze soğan

1'er dal dereotu ve maydanoz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kırmızı ve yeşil biberleri kıyıp, zeytinyağında kavurun. Tel şehriye ve su ekleyip, kısık ateşte pişmeye bırakın. Suyunu çekince ocaktan alıp, sarmısaklı çeşni, kıyılmış soğan, dereotu, maydanoz, karabiber, nane ve tuz ekleyin. İyice karıştırıp, soğumaya bırakın. Soğuk olarak servis yapın.
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