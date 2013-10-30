Tel Şehriye Salatası

Sofra Tarifi

2 su bardağı tel şehriye 4'er adet yeşil ve kırmızı biber 1 çorba kaşığı zeytinyağı 2 su bardağı su 1 tatlı kaşığı sarmısaklı çeşni 1 demet taze soğan 1'er dal dereotu ve maydanoz Yarım çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı nane 1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kırmızı ve yeşil biberleri kıyıp, zeytinyağında kavurun. Tel şehriye ve su ekleyip, kısık ateşte pişmeye bırakın. Suyunu çekince ocaktan alıp, sarmısaklı çeşni, kıyılmış soğan, dereotu, maydanoz, karabiber, nane ve tuz ekleyin. İyice karıştırıp, soğumaya bırakın. Soğuk olarak servis yapın.