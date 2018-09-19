Texas Caviar ve Salsa Sosu

Sofra Tarifi
MALZEMELER
200 gram haşlanmış kırmızı fasulye
200 gram haşlanmış kuru börülce
1'er adet sarı, kırmızı ve yeşil dolmalık biber
1 adet kırmızı soğan
3 çorba kaşığı konserve mısır
4 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı limon suyu
tuz
SALSA SOS İÇİN:
4 adet domates
1 adet kırmızı soğan
1 adet sivri biber
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 diş dövülmüş sarımsak
1'er tutam toz şeker
tuz ve karabiber
YAPILIŞI
Salsa sos için domateslerin kabuklarını soyun. Soğan, sarımsak ve sivri biberi temizleyin. Daha sonra hepsini küçük küp şeklinde doğrayın. Zeytinyağını bir tavaya alıp kızdırın ve sebzeleri üzerine ekleyin. Sarımsak, toz şeker, tuz ve karabiber ilave edip 3-4 dakika soteledikten sonra ocaktan alın. Kırmızı fasulye ve börülceyi geniş bir kaba alın. Üzerine küçük küp şeklinde doğranmış biberleri ve soğanı ilave edin. Mısır, zeytinyağı, limon suyu ve tuz ekleyip karıştırın. Salsa sos ve tortilla dilimleriyle servis yapın.