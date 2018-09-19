Texas Caviar ve Salsa Sosu

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Salsa sos için domateslerin kabuklarını soyun. Soğan, sarımsak ve sivri biberi temizleyin. Daha sonra hepsini küçük küp şeklinde doğrayın. Zeytinyağını bir tavaya alıp kızdırın ve sebzeleri üzerine ekleyin. Sarımsak, toz şeker, tuz ve karabiber ilave edip 3-4 dakika soteledikten sonra ocaktan alın. Kırmızı fasulye ve börülceyi geniş bir kaba alın. Üzerine küçük küp şeklinde doğranmış biberleri ve soğanı ilave edin. Mısır, zeytinyağı, limon suyu ve tuz ekleyip karıştırın. Salsa sos ve tortilla dilimleriyle servis yapın.