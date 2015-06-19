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Ton Balıklı Brokoli

Ton Balıklı Brokoli
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg brokoli

1 adet orta boy ton balığı konservesi

1 adet kırmızı biber, 1-2 diş sarmısak

1-2 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 çorba kaşığı sirke


YAPILIŞI

Brokoliyi az kaynar suda 5 dakika haşlayın ve soğuması için bir kenara alın (rengini çok kaybetmemesi gerekiyor). Soğuyunca içine ton balığını ilave edin. Közlenip küp doğranmış kırmızı biberi ekleyin. Ayrı bir kapta dövülmüş sarımsak, zeytinyağı ve sirkeyi karıştırıp, brokolinin üzerine gezdirin.

PÜF NOKTASI

Kısa sürede hazırladığınız bu yemekle hem sebze hem de balığı bir arada yeme fırsatı bulabilirsiniz. Balık kokusundan rahatsız oluyorsanız, hazırladığınız sos ve brokoli ile balığın tadı size daha güzel gelecektir.
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