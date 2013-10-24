Ton Balıklı Domates Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Domates, biber ve salatalığı doğrayıp geniş bir kaba alın. Üzerine kıyılmış sarımsak, maydanoz ve nane ekleyip harmanlayın. Sos için, zeytinyağı, limon suyu ve tuzu iyice karıştırın. Salatayı servis tabağına alıp, üzerine dilimlenmiş yumurta yerleştirin. Ton balığı konservesini de yumurtanın üzerine serpiştirin. Sos gezdirip servis yapın.