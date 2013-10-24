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Sofra / Salatalar / Ton Balıklı Domates Salatası

Ton Balıklı Domates Salatası

Ton Balıklı Domates Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram ton balığı

4 adet domates

4 adet çarliston biber

2 adet salatalık

3 diş sarmısak

Yarım demet kıyılmış maydanoz

1 tatlı kaşığı nane

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

3 adet haşlanmış yumurta

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Domates, biber ve salatalığı doğrayıp geniş bir kaba alın. Üzerine kıyılmış sarımsak, maydanoz ve nane ekleyip harmanlayın. Sos için, zeytinyağı, limon suyu ve tuzu iyice karıştırın. Salatayı servis tabağına alıp, üzerine dilimlenmiş yumurta yerleştirin. Ton balığı konservesini de yumurtanın üzerine serpiştirin. Sos gezdirip servis yapın.
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