Ton Balıklı Domates Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
200 gram ton balığı
4 adet domates
4 adet çarliston biber
2 adet salatalık
3 diş sarmısak
Yarım demet kıyılmış maydanoz
1 tatlı kaşığı nane
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 adet limonun suyu
3 adet haşlanmış yumurta
Yeteri kadar tuz
YAPILIŞI
Domates, biber ve salatalığı doğrayıp geniş bir kaba alın. Üzerine kıyılmış sarımsak, maydanoz ve nane ekleyip harmanlayın. Sos için, zeytinyağı, limon suyu ve tuzu iyice karıştırın. Salatayı servis tabağına alıp, üzerine dilimlenmiş yumurta yerleştirin. Ton balığı konservesini de yumurtanın üzerine serpiştirin. Sos gezdirip servis yapın.