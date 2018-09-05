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Sofra / Salatalar / Ton Balıklı Mısırlı Salata

Ton Balıklı Mısırlı Salata

Ton Balıklı Mısırlı Salata
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kutu (160 gram) konserve ton balığı

1/2 su bardağı konserve mısır

2-3 yaprak mor lahana

1 adet kırmızı biber

3-4 yaprak marul

1 adet salatalık



SOS İÇİN:

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı limon suyu

tuz

YAPILIŞI

Mor lahana ve kırmızı biberi ince doğrayın. Marul yapraklarını elinizle parçalara ayırın. Salatalığı soyacak yardımı ile ince dilimleyin. Hepsini ton balığı ile birlikte servis tabağına alın. Küçük bir kapta zeytinyağı, limon suyu ve tuzu karıştırıp üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.
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